BWF World Tour Finals
LINK Youtube BWF TV Live Streaming Badminton World Tour Finals - Misi Sulit Hendra/Ahsan ke Final
aksikan semifinal BWF World Tour Finals 2020 melalui live streaming TVRI Sport HD atau channel live Youtube BWF TV
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan semifinal BWF World Tour Finals 2020 melalui live streaming TVRI Sport HD atau channel live Youtube BWF TV.
Link live streaming semifinal BWF World Tour Finals 2020 tersedia di bagian bawah artikel ini.
Indonesia menyisakan satu wakil yang lolos ke babak semiifnal dari sektor ganda putra, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan.
Hendra/Ahsan akan melawan wakil dari Korea Selatan, CHOI Solgyu/SEO Seung Jae.
Order of play Hendra/Ahsan akan bermain pada match ketiga.
• KLASEMEN Akhir Badminton BWF World Tour Final Hendra/Ahsan Bayar Lunas Kekalahan Tragis Polii/Rahayu
Semifinal BWF World Tour Finals 2020 sendiri akan berlangsung pada Sabtu 30 Januari 2021 mulai pagi WIB.
Babak empat besar akan berlangsung, di Impact Arena, Bangkok dalam dua termin.
Termin pertama akan dimulai pada pukul 10.00 WIB, kemudian termin kedua berlangsung pada pukul 17.00 WIB.
Misi Sulit
Namun, misi sulit sepertinya harus dilalui Hendra/Ahsan untuk menuju final BWF World Tour Finals 2020.
LINK Youtube BWF TV
BWF TV
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Live Streaming Badminton World Tour Finals
Hendra/Ahsan
ORDER OF PLAY Semifinal BWF World Tour Finals
Hasil Badminton World Tour Finals
Jadwal Semifinal BWF World Tour Finals
|ORDER OF PLAY Semifinal BWF World Tour Finals Live Youtube BWF TV Jam 10.00 WIB - Hendra/Ahsan ke-3
|HASIL AKHIR World Tour Finals Fase Grup - Hendra/Ahsan Hadapi Choi/Seung Semifinal Sabtu 30 Januari
|KLASEMEN Akhir Badminton BWF World Tour Final Hendra/Ahsan Bayar Lunas Kekalahan Tragis Polii/Rahayu
|UPDATE Hasil Badminton BWF World Tour Finals Jumat 29 Januari - 4 Wakil Indonesia Lolos Semifinal ?
|TVRI Sport HD Live Streaming Badminton BWF World Tour Finals Jumat 29 Januari 2021 Jam 11.00 WIB