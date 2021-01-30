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BWF World Tour Finals

LINK Youtube BWF TV Live Streaming Badminton World Tour Finals - Misi Sulit Hendra/Ahsan ke Final

aksikan semifinal BWF World Tour Finals 2020 melalui live streaming TVRI Sport HD atau channel live Youtube BWF TV

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PBSI/badmintonindonesia.org
Hendra/Ahsan saat tampil melawan Denmark di laga pamungkas penyisihan grup, Rabu (22/5/2019). Indonesia akan menghadapi China Taipei atau Taiwan di Perempat Final. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan semifinal BWF World Tour Finals 2020 melalui live streaming TVRI Sport HD atau channel live Youtube BWF TV.

Link live streaming semifinal BWF World Tour Finals 2020 tersedia di bagian bawah artikel ini.

Indonesia menyisakan satu wakil yang lolos ke babak semiifnal dari sektor ganda putra, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan.

Hendra/Ahsan akan melawan wakil dari Korea Selatan, CHOI Solgyu/SEO Seung Jae.

Order of play Hendra/Ahsan akan bermain pada match ketiga.

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Semifinal BWF World Tour Finals 2020 sendiri akan berlangsung pada Sabtu 30 Januari 2021 mulai pagi WIB.

Babak empat besar akan berlangsung, di Impact Arena, Bangkok dalam dua termin.

Termin pertama akan dimulai pada pukul 10.00 WIB, kemudian termin kedua berlangsung pada pukul 17.00 WIB.

Misi Sulit

Namun, misi sulit sepertinya harus dilalui Hendra/Ahsan untuk menuju final BWF World Tour Finals 2020.

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Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
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