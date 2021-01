Tips Interview Online ! Cara Jitu Supaya Wawancara Online Anda Sukses

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bagi sebagian pencari kerja wawancara online mungkin masih asing.

Karenanya tidak sedikit yang justru merasa kesulitan dengan wawancara online.

Wawancara kerja sekarang dilakukan secara online untuk mengurangi penyebaran Covid-19,

Ilustrasi Wawancara Kerja (TRIBUNFILE/IST)

Adaptasi ini dilakukan agar proses rekrutmen tetap berjalan tapi tetap menjaga protokol kesehatan.

Beragam kendala sering muncul karena belum terbiasa dengan sistem interview online.

Imbasnya, sebagian pelamar tidak bisa lolos pada tahap ini.

Bagi yang Anda yang baru pertama melakukan wawancara online, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Dirangkum dari Indeed dan The New York Times, berikut tips agar interview kerja online Anda sukses.

1. Mempelajari aplikasi yang digunakan

Untuk menunjang interview online biasanya perusahaan memakai aplikasi tertentu.