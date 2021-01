Promo HokBen Terbaru Promo Hari Ini Beragam Pilihan Super Bowl Mulai Rp 35.000. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Promo HokBen terbaru hari ini menawarkan promo yang bertajuk All Out Super Bowl.

Promo HokBen hari ini periode 29 Januari 2021 sudah bisa Anda manfaatkan untuk santap siang atau malam.

Lewat promo HokBen All Out Super Bowl, Anda bisa menikmati beragam varian Super Bowl yang bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.

Pilihannya terdiri dari karaage with honey mustard, karaage with umakara atau karaage with honey mustard plus beef teriyaki.

Ada juga pilihan Super Bowl lainnya yang terdiri dari karaage with umakara plus beef teriyaki, chicken sukiyaki don atau beef sukiyaki don.

Melansir Instagram HokBen, beragam varian super bowl ini dibanderol Rp 35.000 nett per porsi, kecuali beef sukiyaki don Rp 40.000.

Beragam varian promo HokBen hari ini cocok untuk Anda yang menyukai masakan Jepang.

Karena harganya terjangkau, Anda bisa menghemat bujet kulineran di akhir bulan dan menikmati beragam varian menunya bersama keluarga di rumah atau teman di kantor.

Hanya sebagai catatan, ada tambahan promo bagi yang melakukan pemesanan dine in, HokBen Apps atau telepon 1500 505.

Lalu, Anda bisa menebus 1 Hoka Hemat hanya Rp 15.000 nett atau 1 Simple Set Teriyaki hanya Rp 25.000 nett setiap beli 1 super bowl.

Sebagai informasi, HokBen merupakan restoran cepat saji yang menyajikan menu makanan khas Jepang.

Berbasis di Jakarta, HokBen memiliki visi untuk menciptakan dan menyediakan makanan yang berintegritas.

Untuk mewujudkan visi tersebut, HokBen selalu menempatkan kualitas dan layanan terbaiknya sebagai prioritas utama dalam menyediakan makanan kepada pelanggannya.

Artikel ini telah tayang sebelumnya di kontan dengan judul Super bowl mulai dari harga Rp 35.000 di promo HokBen hari ini 29 Januari 2021!