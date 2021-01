Hadir di Kalbar, ICRAF bakal Rekrut 60 Peneliti Muda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - ICRAF adalah lembaga Penelitian akan mengadakan rekrutmen 60 orang sarjana muda yang dipersiapkan untuk menjadi peneliti, Jumat 29 Januari 2021.

Koordinator Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) ICRAF Happy Hendrawan mengatakan ICRAF merupakan lembaga Penelitian, bukan lembaga donor, sehingga memang di dalam cakupan kerjanya tidak seluas dan sedalam seperti lembaga-lembaga donor.

Hal itu, Happy Hendrawan menjelaskan disela acara ICRAF Lokakarya Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut melalui Kegiatan Penelitian Improving the Management of Peatlands and the Capacities of Stakeholders in Indonesia, di Hotel Mercure Pontianak, Kamis 28 Januari 2021.

Kemudian, ia menyebutkan bahwa ICRAF atau lembaga riset ini berkantor pusat di Nairobi, Kenya.

"ICRAF sendiri kan ada di beberapa Negara, salah satunya di Philippina dan Indonesia. Nah, kantor pusatnya ada di Kenya, bukan di Indonesia," tutur Happy Hendrawan,

Keberadaan ICRAF, Happy menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada sejak 1983 dan Ini sudah ada serta banyak kegiatan yang khusus pada sektor agroflorestry.

"Nah, di Kalimantan Barat per2021 sampai 2023, kita akan melakukan kerja-kerja penelitian di sektor Gambut, khususnya di Kubu Raya. Sekarang ini kita masih dalam tahap persiapan, salah satunya adalah melakukan perkenalan terhadap proyek ICRAF di Kalimantan Barat," jelasnya.

Happy Hendrawan menambahkan, ICRAF dalam projek penelitian ini akan melakukan rekrutmen 60 sarjana muda yang maksimal dua tahun setelah lulus.

"Untuk kita latih menjadi peneliti muda dan kemudian diterjunkan ke lapangan untuk melakukan penelitian selama empat bulan," lanjutnya.

Setelah itu, peneliti muda ini nanti akan mempresentasikan hasil dari lapangan, dan dua yang terbaik nanti akan menjadi staf ICRAF di Kalimantan Barat, mudah-mudahan nanti bisa ditarik ke ICRAF pusat di Bogor. (*)