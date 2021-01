Lantamal XII Pontianak Berangkatkan 3 Truk Bansos Korban Gempa di Sulawesi Barat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komandan Lantamal XII Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman pimpin upacara pemberangkatan Bantuan Sosial Lantamal XII menuju Koarmanda I, Rabu 27 Januari 2021.

Tema dari kegiatan ini adalah TNI AL - Lantamal XII Pontianak Peduli dan Berbagi, Bencana Gempa Bumi Di Majene Mamuju, Sulawesi Barat dan Komandan Upacara pemberangkatan bantuan sosial yakni Mayor Laut (S) Syaiful Ramadhan, M.Tr.Opsla.

Acara pemberangkatan ini dihadiri oleh Wadan Lantamal XII, Kolonel Laut (P) Syamsul Rizal, S.H., M.M., Asops Danlantamal XII, Kolonel Laut (P) Rizaldi, S.E., Aslog Danlantamal XII, Kolonel Laut (T) Mokhamad Subur,S.T., Dansatrol Lantamal XII, Kolonel Laut (P) Saryanto, Dandenma Lantamal XII, Letkol Laut (PM) Sungkono, Danpomal Lantamal XII, Letkol Laut (PM) Nandang Falegi S.E., PgS. Dantim Intelijen Lantamal XII, Mayor Marinir Abdul Basir, Danyonmarhanlan XII, Mayor Marinir Anton Koerniawan, M.Tr. Opsla, serta Para Kasatker dan Kadis jajaran Lantamal XII.

Mayor Suyatno Pj Kadispen AL Lantamal XII mengatakan donatur yang hadir pada upacara pelepasan bantuan sosial yakni ibu Sari Oktaviana perwakilan dari BRI Cabang Jeruju.

Kemudian Ibu Inen perwakilan Yayasan Setiakasih Bersama, Bapak Surendi dari PT. Alas Kusuma dan Bapak Ahwat PT Niaga Sucses Bersama, serta perwakilan perorangan antara lain Ngasino Hendra, Sukirman, Feri perwakilan Artam, Arif perwakilan MBC, dan bapak Jhony.

Kemudian, Pj Kadispen AL Lantamal XII ini menambahkan tiga truk yang memberangkatkan bantuan sosial ini menuju Koarmada I Jakarta masing-masing truk dengan nomer AL No 8003 - XII pengemudi Serda Ttg Hari Tri W. NRP 93341, truk dengan nomer AL No 8002 – XII pengemudi Koptu Mes Pujar,in NRP 100965 dan truk dengan nomor AL No 20384 - 05 dengan pengemudi Pratu Mar Ogi Irwanda NRP 123079.

Dalam perjalanan menuju Koarmada I, Mayor Suyatno, pada malam ini ketiga mobil truk tersebut akan berangkat mengunakan Kapal Ro Ro KM. FAJAR BAHARI V dari Pelabuhan Dwikora Pontianak menuju Jakarta.

Bantuan sosial tersebut akan dipindahkan ke KRI yang akan membawa semua bantuan sosial dari Komando Armada I Jakarta menuju Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun Perwira tertua yang ikut mengantar Bansos Ke Jakarta yaitu Kadisang Lantamal XII Mayor Laut (T) Bawadi.

Ketiga upacara pelepasan bantuan sosial dari masyarakat Kalimantan Barat kepada peduli dan berbagi bencana gempa bumi di Majene dan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai arahan dari Pemerintah Provinsi Kalbar. (*)