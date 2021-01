Sebanyak 13203 Siswa di Kapuas Hulu Terima Kartu Indonesia Pintar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUASHULU - Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu, Sri Siti Haslindar menyatakan, bahwa jumlah siswa yang menerima kartu Indonesia pintar (KIP) pada tahun 2020, berdasarkan informasi ada 13.203 ribu siswa, yang tersebar di 407 sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

"Dimana ini adalah program dari Pemerintah Pusat, dimana KIP ini hanya diberikan kepada anak yang berusia 6-21 tahun, dari keluarga miskin yang pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, serta korban bencana alam atau musibah, sebagai identitas untuk mendapatkan PIP," ujarnya, Selasa 26 Januari 2021.

Sri menjelaskan, bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada pemegang KIP berbeda-beda untuk tiap jenjang pendidikan.

“Ditujukan untuk siswa yang berasal dari keluarga miskin, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),” ucapnya.

Dijelaskan bahwa, bantuan PIP untuk tingkat SD dan MI atau sederajat sebesar Rp 225.000 per semester (Rp450.000 per tahun). Kemudian, tingkat SMP dan MTs atau sederajat Rp 375.000 per semester (Rp 750.000 per tahun).

"Kalau tingkat SMA, SMK, MA atau sederajat sebesar Rp 500.000 per semester (Rp 1.000.000 per tahun), sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014," ujarnya.

Diharapkan, dengan ada nya program PIP, siswa dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik mungkin, untuk menunjang pendidikan nya.

“Dana PIP dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi,” ungkapnya.(*)