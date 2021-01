JADWAL Final Toyota Thailand Open 2021 Live TVRI Minggu 24 Januari Jam 12.00 WIB - Denmark dan Korea

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal final Toyota Thailand Open 2021 akan berlangsung Minggu 24 Januari 2021 siang WIB.

Jam tayang final Toyota Thailand Open 2021 yang berlangsung di Impact Arena, Bangkok akan dimulai pukul 12.00 WIB.

Korea Selatan dan Denmark sudah memastikan membawa satu gelar.

Namun, Korsel masih bisa menambah satu gelar juara Toyota Thailand Open 2021.

Sebanyak tiga wakil Korsel lolos ke final masing-masing dua di nomor ganda putri dan satu ganda campuran.

Maka dari itu, Korsel sudah memastikan satu gelar setelah terjadi All Korean Final di ganda putri.

Lee So Hee/Shin Seung Chan (3/Korea Selatan) akan melawan vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong (4/Korea Selatan).

Lee/Shin sendiri mengalahkan ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu di babak semifinal.

Lee/Shin sukses revans dari Greysia/Apriyani setelah mereka kalah pada ajang Yonex Thailand Open 2021.

Greysia/Apriyani kalah straight game dengan skor, 21-16 21-18.

Tak hanya Korsel, Denmark juga telah memastikan satu gelar setelah terjadi Denmark All Finale di sektor tunggal putra.