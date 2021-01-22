Thailand Open
LIVE SKOR Hafiz/Gloria, Greysia/Apriyani dan Ahsan/Hendra Live TVRI Toyota Thailand Open 2021
Update hasil perempat final Toyota Thailand Open 2021 Jumat, 22 Januari 2021 siang WIB
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update hasil perempat final Toyota Thailand Open 2021 Jumat, 22 Januari 2021 siang WIB.
Live skor hasil bisa di update melalui link artikel di bawah ini.
Anda juga bisa menyaksikan melalui link live streaming TVRI Sport HD yang tayang mulai pukul 11.00 WIB.
Sebanyak tiga wakil Indonesia bertanding di babak perempat final yang akan berlangsung, di Impact Arena, Bangkok, Thailand.
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Berikut Jadwal perempat final Toyota Thailand Open 2021 akan berlangsung Jumat, 22 Januari 2021 mulai pukul 11.00 WIB :
Lapangan 2
Match 1 sekitar jam 11.00
XD - Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (6/Indonesia) vs Hoo Pang Ron/Cheah Yee See (Malaysia)
Match 3 sekitar jam 12.20
WD - Lee Yang/Wang Chi-Lin (6/China Taipei) vs Greysia Polii/Apriyani Rahayu (5/Indonesia)
LIVE SKOR Hafiz/Gloria
LIVE SKOR Ahsan/Hendra
LIVE SKOR Greysia/Apriyani
JADWAL Toyota Thailand Open 2021 Jumat
Hasil Toyota Thailand Open 2021
Tribunpontianak.com
tribun pontianak
LINK LIVE Streaming TVRI Sport HD
|LINK LIVE Streaming TVRI Sport HD Perempat Final Toyota Thailand Open 2021 Jumat Jam 11.00 WIB
|LIVE Badminton Toyota Thailand Open 2021 Live Streaming TVRI Sport HD Perempat Final Pukul 11.00 WIB
|WAKIL Negara pada Perempat Final Toyota Thailand Open 2021 - Malaysia 9, Tuan Rumah 5, Indonesia 3
|JADWAL Perempat Final Toyota Thailand Open 2021 Live TVRI Jumat 22 Januari Jam 11.00 WIB - 3 Wakil
|Rekap Hasil Toyota Thailand Open 2021 Babak 16 Besar & Jadwal Perempat Final Jumat 22 Januari 2021