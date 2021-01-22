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Thailand Open

LIVE SKOR Hafiz/Gloria, Greysia/Apriyani dan Ahsan/Hendra Live TVRI Toyota Thailand Open 2021

Update hasil perempat final Toyota Thailand Open 2021 Jumat, 22 Januari 2021 siang WIB

zoom-inlihat foto LIVE SKOR Hafiz/Gloria, Greysia/Apriyani dan Ahsan/Hendra Live TVRI Toyota Thailand Open 2021
PBSI/badmintonindonesia.org
Pasangan ganda campuran Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update hasil perempat final Toyota Thailand Open 2021 Jumat, 22 Januari 2021 siang WIB.

Live skor hasil bisa di update melalui link artikel di bawah ini.

Anda juga bisa menyaksikan melalui link live streaming TVRI Sport HD yang tayang mulai pukul 11.00 WIB.

Sebanyak tiga wakil Indonesia bertanding di babak perempat final yang akan berlangsung, di Impact Arena, Bangkok, Thailand.

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Berikut Jadwal perempat final Toyota Thailand Open 2021 akan berlangsung Jumat, 22 Januari 2021 mulai pukul 11.00 WIB :

Lapangan 2

Match 1 sekitar jam 11.00

XD - Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (6/Indonesia) vs Hoo Pang Ron/Cheah Yee See (Malaysia)

Match 3 sekitar jam 12.20

WD - Lee Yang/Wang Chi-Lin (6/China Taipei) vs Greysia Polii/Apriyani Rahayu (5/Indonesia)

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LIVE SKOR Greysia/Apriyani
JADWAL Toyota Thailand Open 2021 Jumat
Hasil Toyota Thailand Open 2021
Tribunpontianak.com
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Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
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