Thailand Open 2021
Hasil Thailand Open 2021 Livescore, Simak Jadwal Lengkap Toyota Open 21 Januari 2021 Live TVRI
Rekap Hasil Toyota Thailand Open 2021, pada Rabu 20 Januari 2021. Lapangan 1 MD - Muhammad Shohibul Fikri /Bagas Maulana vs Vladimir Ivanov / Ivan So
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil thailand open 2021 livescore badminton ada dalam artikel ini.
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Babak 32 besar telah meloloskan 10 wakil Indonesia ke babak 16 besar.
Indonesia berpotensi menambah satu nomor di sektor ganda campuran Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianto.
Praveen/Melati tengah melawan wakil Perancis, Thom Gicquel / Delphine Delrue, di lapangan 2 Impact Arena, Bangkok, Rabu 20 Januari 2021.
Hasil babak 32 besar hari kedua, Rabu 20 Januari 2021 Indonesia menambah empat wakil.
Sebelumnya, pada hari pertama, Selasa 19 Januari 2021 hasil sempurna tanpa ada yang kalah, enam wakil telah lolos
Jadwal babak 16 besar Toyota Thailand Open 2021 akan berlangsung pada Kamis 21 Januari 2021.
Pertandingan akan berlangsung di Impact Arena, Bangkok, Thailand mulai pukul 09.00 WIB.
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Jadwal Lengkap Toyota Open 21 Januari 2021
Toyota Thailand Open 2021
Toyota Thailand Open 2021 Live Streaming TVRI
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Link Streaming Thailand Open 2021
Hasil Drawing Thailand Open 2021
|LIVE TVRI Badminton Thailand Open II Kamis 21 Januari 2021 Mulai Pukul 12.00 WIB
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