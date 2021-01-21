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Thailand Open 2021

Hasil Thailand Open 2021 Livescore, Simak Jadwal Lengkap Toyota Open 21 Januari 2021 Live TVRI

Rekap Hasil Toyota Thailand Open 2021, pada Rabu 20 Januari 2021. Lapangan 1 MD - Muhammad Shohibul Fikri /Bagas Maulana vs Vladimir Ivanov / Ivan So

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TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ilustrasi - Hasil thailand open 2021 livescore. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil thailand open 2021 livescore badminton ada dalam artikel ini.

Simak pula jadwal dan Link Live Streaming Badminton TOYOTA Thailand Open 2021.

Akses link live streaming pertandingan bulutangkis TOYOTA Thailand Open 2021.

Babak 32 besar telah meloloskan 10 wakil Indonesia ke babak 16 besar.

Indonesia berpotensi menambah satu nomor di sektor ganda campuran Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianto.

Praveen/Melati tengah melawan wakil Perancis, Thom Gicquel / Delphine Delrue, di lapangan 2 Impact Arena, Bangkok, Rabu 20 Januari 2021.

Hasil babak 32 besar hari kedua, Rabu 20 Januari 2021 Indonesia menambah empat wakil.

Sebelumnya, pada hari pertama, Selasa 19 Januari 2021 hasil sempurna tanpa ada yang kalah, enam wakil telah lolos

Jadwal babak 16 besar Toyota Thailand Open 2021 akan berlangsung pada Kamis 21 Januari 2021.

Pertandingan akan berlangsung di Impact Arena, Bangkok, Thailand mulai pukul 09.00 WIB.

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Penulis: Haryanto
Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
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