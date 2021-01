Plasma dan Penyerobotan Lahan Jadi Penyebab Utama Konflik Perkebunan Kelapa Sawit di Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Sektor perkebunan kelapa sawit mengalami pertumbuhan begitu cepat.Akibatnya, wajah pedesaan di Indonesia berubah. Disisi lain, perluasan area perkebunan tersebut memicu konflik antara perusahaankelapa sawit dengan masyarakat.

Dalam kurun waktu dua dekadeterakhir, di Kalimantan Barat (Kalbar),diidentifikasi 69 konflik antaramasyarakat lokal dan perusahaan terkait pembangunan dan pengelolaan perkebunankelapa sawit.

Dari 69 kasus tersebut, 32 diantaranya berhasil diteliti. Peneliti senior KITLV Leiden, Ward Berenschot mengungkapkan, konflik kelapa sawit umumnya bersumber dari rasa ketidakadilan terkait bagaimana perusahaan mendapatkan lahan dan bagaimana manfaat dari penggunaan lahan tersebut dibagikan.

“Konflik merugikan perekonomian dan individu secara signifikan, tidak hanya bagimasyarakat tetapi juga bagi perusahaan. Mencari carabagaimana menyelesaikan konflik-konflik ini adalah sebuah tugas yang mendesak, namun juga tidak mudah,” kata Ward dalam acara peluncuran laporan riset dan diskusi publik bertema: “Menyelesaikan Konflik Kelapa Sawit di Kalimantan Barat: Evaluasi Terhadap Efektivitas Berbagai Mekanisme Resolusi Konflik”, Selasa 19 Januari 2021.

Baca juga: Warga di PHK, Perusahaan Sawit di Kapuas Hulu Tak Butuh Karyawan

Seperti diketahui, tim peneliti yang tergabung dalam penelitian: Palm Oil Conflict and Access to Justice in Indonesia (POCAJI), merilis laporan terbaru secara daring tentang bagaimana karakter umum konflik kelapa sawit di Kalbar: apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan, dan seberapa efektif upaya-upaya penyelesaian konflik tersebut.

Dari 32 kasus yang diteliti di Kalbar, ada 21 kasus atau 66 persen keluhannya adalah permasalahan skema plasma, 15 kasus atau 47 persen terkait penyerobotan lahan.Hampir semua kasus konflik melibatkan dua atau lebih keluhan sekaligus.Itu kenapa jumlah persentasenye melebihi 100 persen.

Ward menjelaskan, keluhan pelaksanaan skema bagi hasil (plasma) seringkali berujung konflik, hal ini dipicu, beberapa perusahaantidak merealisasikan lahan plasma seperti yang sudah dijanjikan; lahan plasmadirealisasikan, tapi keuntungan yang dibagikan ke masyarakat tidak ada atau terlalukecil; koperasi yang dibentuk untuk mengelola skema plasma tidak berfungsisebagaimana mestinya karena anggota masyarakat yang menjalankan koperasi tersebuttidak membagikan keuntungan secara transparan kepada anggotanya.

Baca juga: Jamsostek Kapuas Hulu Sebut Banyak Karyawan Perusahaan Sawit di PHK

Sementara penyerobotan lahan, keluhan terbanyak berkaitan dengan cara perusahaan mendapatkan (atau tidakmendapatkan) persetujuan di awal dari masyarakat lokal pada proses pembebasanlahan.

Keluhan ini disuarakan oleh masyarakat di 15 kasus konflik yang diteliti.

Meskipun perusahaan telah diwajibkan—baik secara hukum maupunstandar industri kelapa sawit—untuk mendapatkan persetujuan masyarakat, tidaksemua perusahaan melakukan upaya tersebut, sehingga masyarakat merasa bahwamereka dicurangi atas tanah mereka.

Di beberapa kasus, perusahaan cenderungmengandalkan tokoh masyarakat yang seringkali tidak mewakili anggotanya, tidakmemberikan informasi yang lengkap atau keliru terkait dampak-dampak daripembangunan perkebunan, menggunakan intimidasi oleh preman, atau kurangnyatransparansi pembayaran kompensasi ke masyarakat.