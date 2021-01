cara hapus postingan lama di twitter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jika Anda pengguna lama Twitter dan cukup aktif berkicau pada masa lalu, menghapus banyak tweet lama akan memakan waktu jika harus digulir satu per satu.

Namun, ada cara lain yang lebih praktis untuk melenyapkan kicauan lawas di Twitter.

Sebelum menghapus riwayat kicauan, Anda bisa mengunduh arsip data jika ingin menyimpannya.

Caranya, buka menu "setting" lalu gulir ke bawah dan klik "request your archieve".

Arsip tak akan menyimpan semua data Twitter Anda sejak pertama kali akun dibuat.

Tunggu beberapa saat dan periksa e-mail yang Anda gunakan untuk mendaftar akun Twitter karena arsip akan dikirim ke alamat e-mail tersebut.

Jika telah tersedia maka silakan diunduh.

Setelah mendapat back up data, Anda bisa memulai bersih-bersih tweet lama dengan beberapa metode yang dirangkum KompasTekno dari How to Geek, berikut ini:

Tiga cara pertama bisa dilakukan dari browser komputer desktop.

Lalu ada juga cara dengan memakai aplikasi mobile di Android dan iOS.

