Cara Dapat Kode Redeem FF Selasa 12 Januari 2021 dan Cara Mudah Klaim Kode Redeem Free Fire Garena!
Apabila kode redeem berhasil diklaim, hadiah akan dikirimkan ke tab vault yang ada di game Free Fire. Tetapi sebaliknya, jika kode redeem error artiny
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selamat datang survivor Free Fire yang masih mencari kode redeem FF terbaru Selasa 12 Januari 2021.
Sebelum melakukan klaim kode redeem FF, kamu harus perhatikan bahwa kode redeem FF yang asli memiliki 12 karakter, kombinasi antara huruf kapital dan angka.
Ingat tanggal kadaluarsa kode redeem, kode yang sudah kadaluarsa tidak bisa dipakai.
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Cara menggunakan kode redeem Garena Free Fire:
Langkah pertama: Kunjungi situs resmi reward.ff.garena.com, atau bisa klik link berikut ini.
Langkah kedua: Login akun FF Anda, bisa menggunakan akun Google, Facebook, VK atau Huawei.
Langkah ketiga: Masukkan kode redeem FF berikut ini: FF6M1L8SQAUY
Langkah keempat: Apabila kode redeem berhasil diklaim, hadiah akan dikirimkan ke tab vault yang ada di game Free Fire. Tetapi sebaliknya, jika kode redeem error artinya kode tersebut sudah expired alias hangus.
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