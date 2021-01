Wali Kota Edi Kamtono Akan Berikan Santunan Pada Keluarga Korban Jatuhnya Pesawat Sriwijaya SJ 182

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, bahwa pihaknya akan memberikan santunan kepada keluarga penumpang pesawat Sriwijaya Air 182 yang jatuh di kepulauan seribu pada Sabtu 9 Januari 2021.

Hal tersebut dikatakannya, usai menemui keluarga penumpang di Gedung Serba Guna Chandra Dista Wiradi Supadio, Kubu Raya, Kalbar, Minggu 10 Januari 2021.

Untuk itu, pihaknya saat ini masih dalam pendataan terhadap warga yang berasal dari Kota Pontianak.

"Pertama kita sedang mendata by name by adresnya. Kita akan berikan santunan lah dari Pemerintah Kota," ucapnya.

Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan warga Kota Pontianak.

Ia berharap agar proses evakuasi dan pendalaman terhadap jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182 ini.

"Proses ini kita berharap bisa berjalan lancar sampai diketemukan kepastian korban, karena kepastian yang ditunggu keluarganya," pungkasnya. (*)