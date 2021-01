Edi Kamtono Sebut Terdapat 14 Warga Pontianak Sebagai Penumpang Sriwijaya Air SJ182

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebutkan sebanyak 14 warga Kota Pontianak yang menjadi korban musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 pada 9 Januari 2021.

"Sementara ini jumlah korban yang berasal dari Kota Pontianak terdata sebanyak 14 orang," kata Edi Rusdi Kamtono.

Dikatakakannya, pihak keluarga korban dari kemarin malam hingga hari ini sudah berdatangan ke Posko Crisis Center yang berada di Gedung Graha Chandra Dista Wiradi Bandara Supadio.

Kedatangan mereka, selain untuk mendapatkan informasi terbaru terkait pencarian para korban, juga diambil sampel darah dari pihak keluarga korban untuk pemeriksaan DNA di Posko Ante Mortem yang juga berada di Posko Crisis Center.

"Kita berharap para korban ditemukan secepatnya dan kejadian ini tidak terulang kembali," ucapnya.

Edi menuturkan, pihaknya akan memberikan santunan kepada keluarga korban musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182.

"Kita sedang mendata by name by address para korban, untuk kemudian kita berikan santunan dari Pemerintah Kota Pontianak," sebutnya.

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak menemui para keluarga korban Sriwijaya Air SJ-182 di Posko Crisis Center pada Minggu (10/1) pagi. Ia sempat berbincang dengan pihak keluarga korban yang menceritakan saat terakhir mereka berkomunikasi dengan korban sebelum musibah itu terjadi.

Musibah ini menyisakan kesedihan yang mendalam oleh pihak keluarga dan trauma karena belum bisa melupakan saat terakhir mereka berkomunikasi dengan korban. "Pihak keluarga menantikan kepastian ditemukannya para korban yang saat ini tengah dalam pencarian," pungkasnya. (*)