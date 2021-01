PESONA Chef Juna Luntur Gara-gara Unggahannya, Kelakuannya di Tempat Umum Ini Jadi Perbincangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Chef Juna pemilik nama asli Juna Rorimpandey ini adalah salah satu koki ternama di Indonesia.

Chef Juna mulai dikenal sejak menjadi juri di sebuah ajang memasak.

Chef Juna memiliki penampilan yang khas, yakni tato di kedua lengan tangannya serta rambut panjangnya yang kadang ia kucir di belakang.

Parasnya yang terlihat jutek menambah kesan garang pada diri Chef Juna.

Meski penampilannya terlihat sangar, justru itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para kaum wanita.

Memiliki kemampuan memasak ditambah pesona yang ia miliki, maka tak heran Chef Juna memiliki banyak fans wanita dari berbagai kalangan usia.

Namun pesona Chef Juna luntur saat ia mengunggah sebuah video di Instagram pribadinya @junarorimpandey pada Kamis 7 Januari 2021.

Pada unggahannya tersebut, terlihat Chef Juna yang mengenakan setelan kemeja kotak-kotak berwarna merah dengan celana jeans selutut tengah bermain kuda-kudaan.

Ia terlihat begitu bahagia saat menaiki permainan yang biasa dinaiki anak-anak itu.

“Object: How we ride 'em horse in Texas,” tulis Juna pada unggahan videonya.