BREAKING NEWS - Pesawat Penumpang Tujuan Pontianak dari Jakarta Dikabarkan Hilang Kontak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta - Pontianak dikabarkan hilang kontak, pada Sabtu, 9 Januari 2021.

Menurut Kasubbag Humas Basarnas, pihaknya akan menyampaikan informasi terkait lebih lanjut kemudian.

"Sementara masih diduga (hilang kontak)" kata dia saat dihubungi Kompas.com, Sabtu 9 Januari 2021.

Sementara itu, Manajer Humas Airnav Indonesia, Yohanes Sirait saat dimintai konfirmasi, mengatakan, pihaknya masih menunggu pihak Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan perihal ini.

Pesawat komersial rute Jakarta-Pontianak Kalimantan Barat ( Kalbar ) dikabarkan hilang kontak.

Pihak Airnav pun sedang melakukan pengecekan terkait kabar tersebut.

"Saya lagi on the way ke Soetta (Bandara Soekarno-Hatta), lagi cek-cek data juga. Nanti saya update ya," kata Manajer Humas Airnav Indonesia Yohanes Sirait saat dimintai konfirmasi, Sabtu 9 Januari 2021.

Dikabarkan pesawat yang hilang kontak tersebut adalah pesawat dari maskapai Sriwijaya Air.

"Pesawatnya Sriwijaya Air," kata Manajer Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Haerul Anwar saat dimintai konfirmasi terpisah.

Hingga berita ini diturunkan, update di TRIBUNPONTIANAK.CO.ID masih terus mnggali informasi.