KLASEMEN Liga Italia Terbaru - Inter Siap Kudeta AC Milan, Juventus AS Roma dan Napoli Ancaman

Bek AC Milan Italia Mateo Musacchio (kanan) menahan pemain depan Inter Milan Argentina Lautaro Martinez selama pertandingan sepak bola Serie A Italia AC Milan vs Inter Milan pada 21 September 2019 di stadion San Siro di Milan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Klasemen Liga Italia diprediksi semakin dinamis jelang lanjutan Liga Italia pekan 16, yang akan berlangsung malam ini.

Posisi AC Milan yang saat ini berada di puncak klasemen masih belum aman dan terancam disalip sang seteru malam ini.

Inter Milan yang bermain lebih awal siap mengkudeta posisi AC Milan yang hanya terpaut satu poin.

Begitupun tiga klub lima besar lainnya, juga akan menjadi ancaman baik AS Roma, Napoli maupun sang lawan AC Milan, Juventus.

Seluruh laga pekan 16 akan berlangsung malam ini, Rabu-Kamis, 6-7 Januari 2021.

Mulai Rabu, 6 Januari 2021, pertandingan akan dibuka laga antara Cagliari vs Benevento pada pukul 18.30 WIB.

Pada pukul 21.00 WIB di hari yang sama, Crotone vs AS Roma dan Sampdoria vs Inter Milan (Live RCTI)

Kemudian, Kamis, 7 Januari 2021 pukul 00.00 WIB Napoli vs Spezia dan pukul 02.45 WIB AC Milan vs Juventus (Live RCTI).

Sita Perhatian

Yang menyita perhatian tentu pertandingan AC Milan vs Juventus dijadwalkan akan berlangsung, di Stadion San Siro (Milan).