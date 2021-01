Hasil Liga Italia Serie A Malam Ini - Top Skor - Klasemen Update - Milan Vs Juve Live Streaming RCTI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal, hasil, top skor sementara dan klasemen terbaru Serie A Italia musim 2020-2021.

Jadwal Bola Rabu 6 Januari 2021 dan Kamis 7 Januari 2021, semua pertandingan sepak bola yang digelar malam WIB lengkap dengan info live tv yang menyiarkan siaran langsung, RCTI dan Bein Sport 2.

Jadwal dirangkum dari kompetisi-kompetisi terpopuler dunia, Liga Champions, Liga Europa, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Carabao Cup, Super Cup.

Dalam artikel ini, khusus membahas Liga Italia Serie A.

Ada Sampdoria vs Inter Milan, Napoli vs Spezia dan puncaknya super big match AC Milan vs Juventus yang dijadwalkan tayang lansung di RCTI.

Jadwal Bola Rabu 6 Januari 2021 dalam WIB

Serie A Italia Pekan 16

* 18:30 Cagliari vs Benevento Bein Sport 2

* 21:00 Atalanta vs Parma Bein Sport 2

* 21:00 Bologna vs Udinese Bein Sport 2