Deklarasi BABS, Muda Mahendrawan: BAB Sembarangan Berpengaruh pada Kesehatan Masyarakat Itu Sendiri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Deklarasi gerakan Stop Buang Air Besar Sembarang (BABS) atau Open Defacation Free (ODF) Selasa 5 Januari 2021.

Acara tersebut dihadiri Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Rosalina Muda Mahendrawan.

Dengan deklarasi ini maka telah ada 11 desa di Kabupaten Kubu Raya yang dinyatakan statusnya sebagai desa ODF.

Bupati Muda Mahendrawan mengatakan, deklarasi desa ODF ini merupakan upaya masif yang dilakukan bersama untuk menyadarkan bahwa pentingnya tidak BAB sembarang.

Muda Mahendrawan menyampaikan apabila perilaku BABS terus dilakukan, maka itu akan berdampak bagi kesehatan masyarakat itu sendiri, seperti stunting dan sebagainya.

"Karena itu semua sudah bisa dirasakan, dari pengalaman masyarakat ini sangat berpengaruh dan berdampak tidak baik bagi kesehatan lingkungan. Bahkan sanitasi atau BAB sembarangan ini bisa berpengaruh pada kesehatan masyarakat itu sendiri, seperti stunting dan sebagainya," ungkap Muda Mahendrawan.

"Nah oleh karena itu, upaya kita ini melakukan sistem pendataan yang baik. Dan kita juga mengajak semua pihak, baik TNI/Polri, pihak swasta melalui CSR nya serta lainnya untuk bersama mewujudkan ini," lanjut Muda Mahendrawan.

Lanjut Muda menuturkan, saat ini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menjalankan Sistem Informasi Data berbasis Geospasial dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik.

Dengan itu juga, nantinya apabila ada masyarakat yang tidak memiliki toilet akan dapat diketahui dengan cepat.

"Kubu Raya sekarang melakukan pendataan dengan sistem berbasis geospasial, jadi semua telah by name by address. Titik kordinatnya itu semuanya nampak, dan terlihat semua ada fotonya. Jadi mana yang tidak ada wc dan mana yang tidak layak itu akan mudah diketahui dari tiap desa," terang Muda Mahendrawan.