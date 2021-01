SAMSUNG S21 Harga dan Spesifikasinya, Jadwal Pre Order Samsung Galaxy S21 di Indonesia Diumumkan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anda penggemar perangkat ponsel pintar atau smartphone keluaran Samsung?

Kabar gembira, lantaran raksasa teknologi sekaligus vendor perangkat telekomunikasi asal Korea Selatan itu memastikan jadwal pre order Hp Samsung terbaru di tahun baru 2021.

Di mana perangkat ponsel pintar atau smartphone Samsung terbaru yang dibuka pre ordernya di Indonesia tersebut yakni Samsung Galaxy S21

Lewat sebuah posting di akun Instagram miliknya, Samsung Indonesia mengumumkan acara Galaxy Unpacked 2021 yang bakal digelar pada 14 Januari pukul 22.00 WIB.

Baca juga: HARGA dan Spesifikasi Vivo Y20 2021, Ponsel Vivo Terbaru Berbaterai Jumbo | Kapan Masuk Indonsia?

Dalam pemberitahuan yang sama turut disebutkan bahwa "pre-order" akan dimulai satu jam setelah dimulainya acara, yakni pada pukul 23.00 WIB.

Tidak disebutkan perangkat apa persisnya yang bisa dipesan lewat pre-order.

Namun, bisa ditebak bahwa pemesanan itu tak lain dan tak bukan adalah untuk smartphone terbaru Samsung, Galaxy S21.

Baca juga: HARGA dan Spesifikasi Samsung M31, Ponsel dengan Baterai Jumbo 6.000 mAh Seharga Rp 3 Jutaan

Dengan demikian, pre order artinya Anda sudah bisa 'mengamankan' perangkat ponsel Samsung terbaru tersebut ketimbang pengguna lainnya.

"Your experiences are about to get even more epic on January 14, 2021. Watch #SamsungUnpacked live on GalaxyLaunchPack.com (Pengalaman Anda akan menjadi semakin Epic pada 14 Januari 2021)," tulis Samsung di dalam posting, disertai ajakan untuk menonton tayangan acara di situs GalaxyLaunchPack.com.

Galaxy Unpacked pada 14 Januari mendatang memang diduga kuat adalah acara perkenalan Galaxy S21.