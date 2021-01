Susunan Pemain As Roma Vs Sampdoria di Liga Italia Malam Ini, Ramaikan Pucuk Klasemen

Pemain As Roma saat duel perebutan bola dengan Cristiano Ronaldo di Liga Italia September 2020 lalu.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tim ibu Kota As Roma menjamu Sampdoria dalam lanjutan giornata ke 15 Liga Italia, minggu 3 Januari 2020 malam ini.

Laga ini akan digelari di Stadion Olimpico Roma dan kick off pukul 21.00 WIB.

Roma butuh tiga poin untuk meramaikan persaingan skudeto musim ini.

Roma berada diperingkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi poin 27.



Terakhir Roma menutup tahun 2020 dengan kemenangan 3-2 dari Cagliari pada 24 Desember lalu.



Sementara Sampdoria kini berada diperingkat 11, menutup tahun dilaga terakhir dengan kekalahan dari Sassuolo dengan skor 2-3 pada 24 Desember lalu.

Roma yang berpenghuni pemain-pemain bintang, seperti Edin Zeko, Henrikh Mkhitaryan, hingga Pedro, sangat diunggulkan.

Mkhitaryan misalnya saat ini menjadi tumpuan penting dan satu di antara pemain Liga Italia yang menyumbang assist terbanyak.

Prediksi susunan pemain AS Roma vs Sampdoria

AS Roma : Pau Lopez, Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibanez, Rick Karsdorp, Gonzalo Villar, Jordan Veretout, Bruno Peres, Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan, Edin Dzeko

Sampdoria : Emil Audero, Morten Thorsby, Maya Yoshida, Lorenzo Tonelli, Tommaso Augello, Antonio Candreva, Albin Ekdal, Adrien Silva, Jakub Jankto, Valerio Verre, Fabio Quagliarella

Head to Head As Roma vs Sampdoria