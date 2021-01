Klasemen Liga Inggris Usai Tottenham dan Man United Menang Everton Kalah Sabtu 2 Januari 2021 Malam

Klasemen Liga Inggris Sabtu 2 Januari 2021 Malam WIB saat Crystal Palace Vs Sheffield Utd sedang tayang langsung di NET TV.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut klasemen terbaru Liga Inggris atau Premier League 2020-2021 setelah hasil Everton Vs West Ham, Manchester United Vs Aston Villa hingga Tottenham Hostspur Vs Leeds United, Sabtu 2 Januari 2021 malam WIB.

Man United memetik kemenangan tipis 2-1 kala menjamu Aston Villa sedangkan Tottenham memastikan kemenangan telak 3-0 dengan diwarnai kartu merah.

Kemenangan ini sekaligus menyamai pemuncak klasemen sementara Liverpool dengan poin 33 dari 16 pertandingan.

Adapun Tottenham berada di posisi tiga dengan poin 29 dari 16 laga yang sudah dilakoni.

Poin Tottenham sama dengan perolehan Leicester City yang menempel di posisi empat klasemen sementara.

Everton yang menerita kekalahan 0-1 menjamu West Ham turun ke posisi lima klasemen dengan poin 29.

Di posisi tiga dasar klasemen ada Fulham, West Bromwich Albion dan Sheffield United.

Manchester City, Chelsea dan Arsenal sementara menjadi medioker dengan catatan, City baru melakoni 14 laga.

Klasemen sementara Liga Inggris 2020-2021 Sabtu 2 Januari 2020 malam WIB

Review Tottenham Vs Leeds United: