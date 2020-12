HAPPY New Year 2021 Quotes Alternatif Kata2 Menyambut Tahun Baru 2021 Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tahun baru 2021 tinggal menghitung hari.

Bahkan tak lebih dari 2x24 jam ke depan.

Sejumlah harapan tentunya mengiringi datangnya tahun baru 2021 nanti.

Terutama setelah apa yang terjadi sepanjang 2020, termasuk di antaranya terkait dengan kondisi pandemi Covid-19 yang menjadi duka seluruh dunia.

Nah, dalam menyambut tahun baru 2021 tersebut, berikut kami tampilkan pilihan untuk alternatif Happy New Year 2021 Quotes alias kata2 menyambut tahun baru 2021 nanti.

Di mana pilihan Happy New Year 2021 Quotes alias kata2 menyambut tahun baru 2021 ini bisa Anda gunakan untuk mengirimkannya kepada orang-orang terdekat.

Baca juga: KALENDER 2021 Indonesia Hingga Kalender Pendidikan 2021, Jadwal Libur Sekolah di Tahun Baru 2021

Baik melalui aplikasi percakapan online seperti WhatsApp dan sebagainya.

Atau bisa juga untuk status di media sosial seperti di Facebook Instagram hingga Twitter dan sebagainya.

Berikut kumpulan ucapan selamat tahun baru dalam bahasa Inggris beserta artinya kami rangkum dari laman Tribunnews.com yang melansirnya dari laman shutterfly.com dan wishesmsg.com, Rabu 30 Desember 2020 :

1. Counting my blessings and wishing you more. Hope you enjoy the New Year in store.