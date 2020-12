21 Ucapan Selamat Tahun Baru 2021 Bahasa Inggris dan Indonesia, Cek Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selamat Tahun Baru 2021! Semoga Tahun Baru 2021 bisa lebih baik dari tahun 2020.

Kata-kata di atas bisa menjadi contoh ucapan Selamat Tahun Baru 2021.

Berbagai ucapan selamat Tahun Baru 2021 menjadi cara merayakan tahun baru di tengah pandemi Covid-19.

Tribun juga sudah mengumpulkan berbagai ucapan selamat Tahun Baru 2021 yang bisa kamu bagikan ke WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram dan TikTok.

Dirangkum Tribunnews dari Quotes Wishes, Country Living, Parade, dan Quotes Update, inilah 50 ucapan selamat Tahun Baru 2021:

1. May the new chapter of your life be even better than the last. Have a wonderful New Year!

Semoga babak baru hidupmu lebih baik daripada kemarin. Semoga Tahun Barumu menyenangkan!

2. May you have an abundant and amazing New Year ahead of you and may all your dreams come true. Have a fantastic New Year!

Semoga Tahun Barumu penuh berkah dan luar biasa, semoga semua impianmu menjadi kenyataan. Selamat Tahun Baru!

3. May opportunity and prosperity come knocking on your door. Have a prosperous and healthy New Year!