Ucapan Selamat Tahun Baru 2021 Bahasa Inggris dan Artinya, Share ke WhatsApp, Instagram dan Facebook

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tahun Baru 2021 tiba tak berapa lama lagi.

Tanpa perayaan pesta kembang api, kamu bisa memanfaatkan momentum tahun baru 2021 dengan berbagi ucapan kepada teman, keluarga, pacar, guru dan dosen.

Ucapan selamat tahun baru 2021 juga bisa kamu bagikan melalui WhatsApp, caption Instagram dan status Facebook.

Berikut Tribunnews telah merangkum 20 kata-kata dan ucapan dalam bahasa Inggris yang cocok untuk dijadikan inspirasi membuat ucapan pada saat tahun baru 2021.

Dikutip dari shutterfly.com dan wishesmsg.com, simak kata-kata bahasa Inggris beserta artinya yang cocok untuk ucapan tahun baru 2021:

1. Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come.

Semoga kamu mendapatkan Tahun Baru yang Bahagia dengan harapan bahwa kamu akan memiliki banyak berkat di tahun yang akan datang.

2. Out with the old, in with the new: may you be happy the whole year through. Happy New Year!

Saatnya keluar dari semua hal yang sudah lama, dengan yang hal yang baru: semoga kamu bahagia sepanjang tahun. Selamat Tahun Baru!

3. Counting my blessings and wishing you more. Hope you enjoy the New Year in store.