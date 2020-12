Cara Nonton Film My Lecturer My Husband Intip Momen Inggit dan Arya di Kamar Mandi - iFlix dan WeTV

My Lecturer My Husband

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut cara mudah menonton film ‘My Lecturer My Husband’ web series yang kini tengah digandrungi banyak orang.

Web series yang tayang tiap Jumat pukul 18.00 WIB di iFlix dan WeTV ini sukses membuat penonton penasaran dengan hubungan Inggit, Arya dan Tristan.

Berikut adegan ‘dibuang sayang’ momen Inggit dan Arya di kamar mandi.

Serial yang dibintangi Prilly Latuconsina bersama Reza Rahadian tersebut telah memasuki episode ke-5.

Baru-baru ini, Prilly Latuconsina mengunggah video yang menjawab postingannya di Instagram soal fotonya bersama Reza Rahadian.

Terkaan penggemar soal postingan Prilly Latuconsina yang bertatapan dengan Reza Rahardian alih-alih benar.

Dalam postingan Instagram @prillylatuconsia96 yang diunggah Kamis 24 Desember 2020, Prilly Latuconsina sejatinya membagikan postingan behind the scene (di balik layar) proses syuting My Lecturer My Husband.

Baca juga: Link My Lecture My Husband Episode 5 Jumat 25 Desember 2020, Film Reza Rahadian & Prilly Latuconsina

Terlihat ada adegan dibuang sayang, ketika Inggit ( Prilly Latuconsina ) teriak ketakutan di kamar mandi, karena ada kecoa.

Untuk adegan sebenarnya, Inggit berteriak meminta tolong Arya untuk menimpuk kecoa.

Tapi alih-alih berani, Arya takut juga dengan kecoa.