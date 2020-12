Merry Christmas - Ucapan Natal 2020 untuk Keluarga Sahabat hingga Teman Bahasa Inggris & Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selamat merayakan natal 2020.

Kamu bisa berbagi kasih dan suka cita dengan memberikan kata-kata ucapan Selamat Natal secara langsung ataupun melalui pesan singkat bagi orang-orang terdekatmu, keluarga, pacar, temah hingga atasanmu.

Selain itu, kamu juga bisa menjadikan kata-kata ucapan Selamat Natal sebagai status atau caption di media sosial.

Berikut ini 45 kumpulan ucapan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 yang cocok untuk update status WhatsApp, Instagram dan Facebookmu.

1. May your Christmas be filled with the true miracles and meaning of this Merry time.

(Semoga Natal Anda dipenuhi dengan mukjizat dan makna sejati dari saat natal ini.)

2. A silent night, a star above, a blessed gift of hope and love. A Merry Christmas to you and your whole family.

(Malam yang hening, bintang di atas, hadiah harapan dan cinta yang diberkati. Selamat Natal untuk Anda dan seluruh keluarga Anda)

3. May your world be filled with warmth and good cheer this Holy season, we wish you a joy-filled Christmas.

(Semoga dunia Anda dipenuhi dengan kehangatan dan keceriaan yang baik di musim suci ini, semoga natalmu penuh dengan sukacita)