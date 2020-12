Contoh Ucapan Natal 2020 Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris | Kumpulan Ucapan Selamat Natal 2020 GIF

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari Raya Natal adalah peringatan hari kelahiran Yesus Kristus.

Natal dirayakan dalam ibadah malam pada tanggal 24 Desember dan ibadah pagi pada tanggal 25 Desember.

Selain hari raya Natal, bulan Desember juga menjadi spesial karena berdekatan dengan perayaan pergantian tahun atau tahun baru 2021.

Perayaan Natal 2020 yang jatuh pada 25 Desember 2020 sebentar lagi akan dirayakan umat kristiani di dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Tiap orang tentu punya cara masing-masing untuk merayakan hari Natal dan Tahun Baru.

Satu di antaranya dengan mengirimkan ucapan selamat Natal bagi yang merayakan.

Bisa juga dengan mengunggah ucapan selamat Natal lewat Facebook, Instagram, Twitter, hingga WhatsApp.Tribunnews.com telah merangkum 50 kumpulan ucapan selamat Natal dalam bahasa Indonesia dan Inggris, lengkap dengan gambar.

Berikut 50 kumpulan ucapan selamat Natal 2020 yang dirangkum dari Pinterest, Canva, hingga homemade-gifts-made-easy.com:

UCAPAN SELAMAT NATAL 2020 DALAM BAHASA INGGRIS

1. May your Christmas be filled with the true miracles and meaning of this Merry time.