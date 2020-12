PROMO JCO Hari Ini Akhir Tahun 2020, Diskon Donuts Setengah Lusin JClubs 2 Avocado Frappe Rp135 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Promo JCO terbaru masih bisa kamu nikmati hingga hari ini Kamis 24 Desember 2020.

Adapun diantara beragam promo JCO terupdate adalah promo weekly Promotion dengan 1/2 lusin JCLUBS + 2 Avocado Frappe dengan hanya 135 Ribu.

Kemudian ada promo Be Merry, Be Jolly with jcoindonesia dengan 3 varian terbaru dari JCO Indonesia di bulan Desember ini.

Iced Dark Caramello, Hot Dark Caramello dan Caramello Crunch diseluruh outlet JCO di Indonesia.

Kemudian ada promo Happy Holidays spesial akhir tahun.

Pada promo ini, 2 Minuman Due seharga Rp 52 Ribu saja atau 3 box JPOPS seharga Rp 105 Ribu saja.

Namun promo ini baru akan berlaku Jumat 18 Desember 2020 hingga 30 Desember 2020.

Sebelumnya juga ada promo duo Beverage khusus pembelian online delivery di www.jcodelivery.com.

Selain itu menjelang Natal tahun 2020 ini, JCO juga menyediakan beragam paket hampers yang bisa kamu pilih.

Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Desember 2020 ini: