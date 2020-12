25 Ucapan Selamat Natal 2020 dan Quotes Natal untuk Caption IG, Facebook dan WhatsApp

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tahun ini, Hari Raya Natal jatuh pada Jumat, 25 Desember 2020.

Banyak cara untuk merayakan Natal, satu di antaranya dengan membagikan ucapan atau kata-kata terkait hari Natal.

Ucapan ini bisa kamu bagikan ke kerabat, sanak saudara, keluarga, teman, atau seseorang yang spesial bagi kamu.

Tribun telah mengumpulkan 25 ucapan selamat Natal yang dikutip dari Americangreetings dan Tinyprints:

1. Here’s to a year of blessings and beyond. Have a Merry Christmas!

Ini untuk berkah satu tahun dan seterusnya. Selamat Natal!

2. May your Christmas be filled with the true miracles and meaning of this Merry time.

Semoga Natal Anda dipenuhi dengan mukjizat dan makna sejati.

3. May the joy and peace of Christmas be with you all through the New Year. Wishing you a season of blessings from heaven above.

Semoga sukacita dan kedamaian Natal bersama kalian semua melalui tahun Baru. Berharap musim berkat dari surga di atas.

