LINK Download Lagu Natal dan Lirik We Wish You A Merry Christmas and A Happy New Year

Lagu We Wish You a Merry Christmas menjadi salah satu lagu bertema Natal paling populer di jagad.

Menurut beberapa literatur lagu ini merupakan lagu Natal dari Inggris abad ke-16.

Di Indonesia sendiri lagu We Wish You a Merry Christmas dikenal sebagai Selamat Hari Natal.

Konon, dalam tradisi masyarakat Inggris kala itu, kidung Natal ini dinyanyikan di malam Natal keliling kampung.

Di satu sisi, untuk merayakan Natal, orang-orang yang lebih mampu memberikan hadiah, salah satunya berupa puding.

Lirik Lagu We Wish You A Merry Christmas dan Terjemahan Lengkapnya :

Once in a year, it is not thought amiss

Sekali dalam setahun, tidak salah duga

To visit our neighbors and sing out like this.

Untuk mengunjungi tetangga kita dan bernyanyi seperti ini.

We wish you a merry Christmas

Kami mengucapkan selamat Hari Natal

We wish you a merry Christmas

Kami mengucapkan selamat Hari Natal

We wish you a merry Christmas

Kami mengucapkan selamat Hari Natal

And a happy New Year.

Dan selamat Tahun Baru.

We wish you a merry Christmas

Kami mengucapkan selamat Hari Natal

We wish you a merry Christmas

Kami mengucapkan selamat Hari Natal

We wish you a merry Christmas

Kami mengucapkan selamat Hari Natal

And a happy New Year.

Dan selamat Tahun Baru.