Niat Doa Hari Ibu - Bacaan Doa Hari Ibu - Doa Mohon Ampunan Dosa Ibu - Doa Agar Ibu Selalu Bahagia

Oh Allah, grant her paradise, for she is the paradise in my life. Ya Allah, berikan surga-Mu untuknya, karena dia adalah surga dalam hidupku.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Niat doa anak untuk ibu pada Hari Ibu 2020. Doa ini juga sebaiknya dibacakan tiap saat, tidak harus menunggu Hari Ibu.

Dalam Islam, ibu adalah sosok yang sangat dimuliakan.

Bahkan tertulis jelas di dalam Alquran dan hadits tentang perintah untuk menghormati kedua orangtua, terutama ibu.

Menyambut Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember, satu di antara cara paling mudah untuk mengapresiasi jasa dan jerih payah seorang ibu adalah dengan mendoakannya.

Doa anak sholeh dan sholehah juga merupakan amalan jariyah yang tidak akan pernah putus walaupun orangtua telah tiada.

Doa anak untuk ibu juga merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT.

Ibu telah mengandung selama 9 bulan, mempertaruhkan nyawa saat melahirkan, serta merawat dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa.

Berikut bacaan doa anak untuk ibu dikutip dari berbagai sumber, lengkap dengan arab dan latinnya:

1. Doa Agar Orangtua Disayangi