Islami Ucapan Hari Ibu - Kumpulan Gambar Hari Ibu yang Islami & Ucapan Hari Ibu Bagi Ibu Meninggal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari Ibu adalah hari peringatan atau perayaan terhadap peran seorang ibu dalam keluarga, baik untuk suami, anak-anak, maupun lingkungan sosialnya.

Peringatan dan perayaan biasanya dilakukan dengan membebastugaskankan ibu dari tugas domestik yang sehari-hari dianggap merupakan kewajibannya, seperti memasak, merawat anak dan urusan rumah tangga lainnya.

Di Amerika dan lebih dari 75 negara lain, seperti Australia, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong, Hari Ibu atau Mother's Day (dalam bahasa Inggris) dirayakan pada hari Minggu di pekan kedua bulan Mei.

Di sejumlah negara Eropa dan Timur Tengah, Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day diperingati setiap 8 Maret tiap tahunnya.

Di Indonesia, Hari Ibu dirayakan pada 22 Desember tiap tahun dan ditetapkan sebagai perayaan nasional.

Bagi yang membutuhkan, Kamu bisa mengungkapkan rasa terima kasih Kamu kepada ibu dengan kata mutiara Islam di Hari Ibu, Selasa 22 Desember 2020.

Berikut rangkum kata mutiara Islam untuk Hari Ibu, dikutip dari mutiaraislam.net.

1. When you look at your mother, you are looking at the purest love you will ever know.

Saat kamu melihat ibumu, kamu sedang melihat cinta paling murni yang pernah kamu tahu.

2. Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.