Lesti Kejora Masuk 5 Besar Most Beautiful Women Diprotes Warganet Indonesia, TB World Angkat Suara

Lesti Kejora Masuk 5 Besar The Most Beautiful Women 2020.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nama pedangdut tanah air, Lesti Kejora mendadak menjadi perbincangan warganet di media sosial Twitter lantaran namanya sukses menduduki peringkat 5 dalam daftar The Most Beautiful Women of 2020

Kabar ini muncul unggahan dari Top Beauty (TB) World sejak kemarin, Minggu 20 Desember 2020.

Lesti menduduki peringkat 5 dalam daftar The Most Beautiful Women of 2020 (perempuan tercantik 2020) yang disusun Top Beauty World.

TB World merilis secara resmi daftar tersebut melalui akun media sosialnya YouTube dan Twitter, @Dtopbeautyworld.

Peringkat Lesti lebih tinggi dibandingkan para pesohor dunia seperti Selena Gomez, Taylor Swift, serta bintang Kpop Lisa dan Jennie (BLACKPINK), juga Irene Red Velvet.

Daftar tersebut mendapat beragam reaksi dari warganet Indonesia. Ada yang bergembira dengan perolehan Lesti, tetapi ada pula yang tidak sepakat dengan pilihan TB World tersebut.

Yang tidak setuju bahkan membandingkan kecantikan Lesti dengan pesohor lain dari Indonesia.

"Kalo gw sih lesti masih kalah jauh dr raisa. Raisa dr dlu udah cantik bnget," tulis pemilik akun @matchapila.

"Setidaknya kalau raisa yg di posisi ini gw bener bener bangga jd orang indonesia sih. nggak kayak ini, kerasa malu banget," balas pengguna @Puspitasari984 terhadap twit sebelumnya.

"Harusnya Raisa atau Agnez Mo yg layak. OMG, who's she?" ungkap akun @Leo1232003.