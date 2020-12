Kumpulan Ucapan Hari Ibu, Mulai yang Islami hingga Ucapan Hari Ibu yang Sudah Meninggal Dunia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tahun 2020 ini, Hari Ibu jatuh pada hari Selasa 22 Desember 2020.

Banyak cara dilakukan seseorang untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan syukurnya kepada seorang Ibu.

Satu di antara kebiasaan di setiap datangnya Hari Ibu adalah berbagi ucapan.

Berikut ini ada ucapan selamat Hari Ibu yang bisa dijadikan status di Facebook, Instagram, atau WhatsApp.

1. Oh Allah, grant her paradise, for she is the paradise in my life.

Ya Allah, berikan surga-Mu untuknya, karena dia adalah surga dalam hidupku.

2. Be respectful to women, for they are the mothers of mankind. – Ali bin Abi Thalib

Hormatilah wanita, karena mereka adalah ibunya umat manusia. – Ali bin Abi Thalib

3. There’s nothing that can outweigh a mother’s dua.

Tidak ada yang bisa menandingi dahsyatnya doa seorang ibu.