Ucapan Hari Ibu Islami dan Kata Mutiara Ucapan Hari Ibu yang Sudah Meninggal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari Ibu Nasional diperingati setiap 22 Desember.

Tahun 2020 ini, Hari Ibu jatuh pada hari Selasa.

Satu di antara kebiasaan di setiap datangnya Hari Ibu adalah berbagi ucapan.

Di Indonesia sendiri, menyampaikan rasa terima kasih kepada jasa-jasa ibu bisa dengan memberikan ucapan Selamat Hari Ibu hingga mempersembahkan kado spesial.

Kamu pun bisa ikut memperingati Hari Ibu dengan mengupdate status spesial Hari Ibu.

Tak perlu bingung jika belum menemukan kalimat yang tepat untuk menggambarkan perasaanmu untuk ibumu.

Kamu bisa mengungkapkan rasa terima kasihmu kepada ibumu dengan kata mutiara Islam.

Berikut rangkum kata mutiara Islam untuk Hari Ibu, dikutip dari mutiaraislam.net.

1. When you look at your mother, you are looking at the purest love you will ever know.

Saat kamu melihat ibumu, kamu sedang melihat cinta paling murni yang pernah kamu tahu.