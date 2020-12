LIVE WORLD BOXING Canelo Vs Smith Live tvOne ? Sejarah Terbesar Sepanjang Karier Callum Smith

Duel Canelo Alvarez Vs Callum Smith berlangsung di Alamodome, San Antonio, AS dan disiarkan langsung tv online DAZN, Minggu 20 Desember 2020 pagi WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Akhir pekan ini jadi hari bersejarah bagi petinju kebanggaan Inggris, Callum Smith kala ia menghadapi jagoan Meksiko Saul Canelo Alvarez.

Dalam pertarungan-pertarungan sebelumnya, Callum Callum Smith hanya menghadapi petinju kelas dua.

Kali ini, Smith beradu pukul dengan petinju yang pernah juara dunia empat kelas berbeda.

Smith pun bertekad akan mengejutkan ring tinju dunia ketika mengalahkan Saul Canelo Alvarez dalam pertarungan kelas menengah super.

Santos Saul Alvarez Barragan atau Saul ‘Cenelo’ Alvarez kontra petinju jangkung nan bringas asal Inggris, Callum Smith, Minggu 20 Desember 2020 pagi WIB.

Duel Canelo Alvarez Vs Callum Smith berlangsung di Alamodome, San Antonio, AS dan disiarkan langsung tv online DAZN.

Hingga Kamis 17 Desember 2020, belum ada jadwal duel dahsyat ini bakal tayang di tvOne.

Juara tinju Kelas Menengah super WBA akan meraih kemenangan kejutan terbesar dalam karier bertinju jika mengalahkan Canelo Alvarez .

Smith bersikeras dia bisa mengecewakan bandar judi dan mendapatkan kemenangan terbesar dalam karirnya.