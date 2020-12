Pemkot Singkawang dan LBH PEKA Jalin Kerjasama Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Pemerintah Kota Singkawang menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perempuan dan Keluarga (PEKA) Kota Singkawang terkait pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Singkawang.

MoU dan Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani langsung antara Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie bersama Direktur LBH PEKA Kota Singkawang Rosita Nengsih di Kantor Wali Kota Singkawang pada Selasa 15 Desember 2020 lalu.

Wali Kota mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi adanya kerjasama antara Pemkot Singkawang dengan LBH PEKA ini, menurutnya kerjasama ini adalah salah satu program kerja Pemkot Singkawang sebagai langkah mewujudkan akses hukum yang berkeadilan dan perlindungan HAM bagi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

Dia katakan, penerima bantuan hukum haruslah orang yang betul-betul dari masyarakat tidak mampu berdasarkan surat keterangan Lurah.

"Jangan mengaku-ngaku tidak mampu padahal mampu," kata Tjhai Chui Mie kepada wartawan, Rabu 16 Desember 2020.

Dia juga berpesan kepada setiap Lurah untuk tidak sembarangan mengeluarkan surat keterangan miskin (SKM), semua permohonan SKM harus dipastikan dulu kebenarannya.

"Saya kasi sanksi kalau ada yang tidak betul," tegasnya.

Bagi pemberi bantuan hukum, dia juga pesankan untuk amanah, serta serius dalam membantu masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum.

"Karena masyarakat kita banyak yang awam, dampingi mereka hingga persoalan mereka selesai," pintanya.

Layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini sepenuhnya gratis, seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota Singkawang selaku penyelenggara bantuan hukum.

Chui Mie berharap program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran, masyarakat bisa mendapatkan haknya untuk dilindungi dan diberikan kepastian hukum.

"Masyarakat bisa dilayani dengan baik, dengan mengedepankan asas Equality Before The Law (Persamaan dihadapan hukum) dan asas Pressumption of Innosence (praduga tak bersalah)," katanya. (*)