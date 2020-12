STREAMING Indonesia Idol RCTI Malam Ini & Daftar 24 Kontestan Babak Showcase Indonesia Idol

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia Idol memasuki babak showcase atau live show.

Sebanyak 24 kontestan akan memberikan penampilan terbaik mereka dihadapan para juri serta masyarakat Indonesia.

Babak Showcase bisa dikatakan menjadi tantangan baru, karena atmosfernya jelas berbeda dengan babak Audisi dan Eliminasi.

Tayangan akan disiarkan secara langsung dan Live Streaming RCTI dari studio RCTI pukul 21.00 WIB.

Dewan juri yakni Ari Lasso, Maia Estianty, Judika, Rossa dan Anang Hermansyah, jelas tugas mereka sebagai juri semakin berat.

Tayangan Indonesian Idol Special Season telah memasuki pekan kelima, Senin 14 Desember 2020.

Malam ini Selasa 15 Desember 2020 akan berlangsung pula tayangan Indonesia Idol.

Pertama kali Indonesian Idol live secara langsung di studio RCTI tanpa penonton. Meski demikian, antusias pemirsa di rumah tetap terjaga di tengah musim pandemi sekarang.

"Idol Lovers! Are you ready for the first Live Performance?

Siap-siap ya dengan penampilan-penampilan dari kontestan #IndonesianIdol yang semakin keren malam ini pukul 21.00 WIB di RCTI, " tulis admin Indonesian Idol ID pada postingan di instagram.

Berikut antusias warganet yang Banjarmasinpost.co.id temui.