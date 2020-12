PORTO dan Atalanta di Hasil Drawing Liga Champions 2020 21 Terkini, Barcelona Vs PSG Final Kepagian?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tuntas sudah seluruh proses pengundian atau drawing babak 16 besar Liga Champions 2020/2021.

Dalam proses pengundian untuk menentukan hasil drawing Liga Champions 2020 21 tersebut, nasib klub-klub ternama di lanjutan kompetisi sepak bola continental dari Benua Eropa yang tak lain liga sepak bola antarklub professional paling bergengsi dunia tersebut akhirnya sudah didapatkan jadwal Liga Champions 2020 terbaru.

Di mana klub-klub ternama macam Real Madrid Juventus hingga Barcelona dan Chelsea telah mendapatkan lawannya masing-masing.

Tak terkecuali juga tim kuda hitam macam FC Porto dari Portugal dan juga Atalanta yang jadi wakil Italia.

FC Porto sendiri diketahui akan mendapatkan lawan kuat dari Italia, yakni Juventus.

Sementara Atalanta, akan melawan raksasa sepak bola Spanyol, Real Madrid.

Yang cukup menarik adalah adanya laga 'final kepagian' antara Barcelona Vs PSG.

Dengan demikian hasil drawing Liga Champions yang menempatkan Barcelona Vs PSG sendiri akan menjadi satu di antara laga big match di perhelatan babak 16 besar Liga Champions 2020/2021 nanti.

Berikut hasil undian babak 16 besar Liga Champions dari live streaming undian babak 16 besar Liga Champion 2020/2021 yang baru saja berlangsung Senin 14 Desember 2020 petang dari siaran live drawing UCL UEFA Tv untuk hasil lengkap Live Undian 16 besar Liga Champion tersebut:

- Borussia Mönchengladbach Vs Manchester City