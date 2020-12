Bayar Kuliah di UBSI Bisa Dicicil. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kampus Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) punya kiat tersendiri dalam menyiasati kesulitan ekonomi mahasiswanya untuk membayar biaya kuliah dimasa pandemi Covid-19 ini.

Terobosan kampus UBSI ini berkat kolaborasi dengan PT. Pinduit Teknologi Indonesia (Pintek) yang telah menjalin kerja sama untuk saling mendukung setiap kegiatan.

Salah satunya memberikan akses pendanaan biaya kuliah para mahasiswa baru periode Maret 2021.

“Pada kerja sama ini, Pintek mendukung UBSI untuk mencetak generasi muda yang kompeten dengan memberikan kemudahan pembayaran agar kualitas pendidikan tetap terdepan meskipun dalam iklim ekonomi yang tidak menentu,” tutur Kepala Bagian Marketing and Communication (Marcom), Achmad Baroqah Pohan, Senin 14 Desember 2020.

Kampus UBSI berupaya meringankan biaya kuliah dengan mencicil melalui aplikasi Pintek. Cukup dengan mendaftar melalui aplikasi M-PMB UBSI, lakukan ujian online, lalu pilih metode pembayaran melalui Pintek.

“Dengan 3 langkah mudah, pertama akses aplikasi M-PMB UBSI, ikuti Ujian dan pilih metode pembayaran melalui Pintek. Kedua lakukan verifikasi dokumen untuk persetujuan pinjaman, dan langkah terakhir pencairan dana ke institusi dan kamu bisa langsung mulai belajar di kampus UBSI per 15 Maret 2021,” jelas Achmad.

Dokumen yang perlu dilengkapi untuk melakukan cicilan pembayaran menggunakan Pintek antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) penjamin, Selfie dengan KTP, Kartu Keluarga (KK) penjamin, mutasi rekening bank, dan screenshoot virtual account mahasiswa UBSI.

“Hanya dengan cicilan mulai dari 600 ribuan perbulan, kamu bisa langsung mulai kuliah diperiode Maret 2021. Dibukanya perkuliahan pada periode Maret 2021 bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada lulusan SMA/sederajat maupun masyarakat luas yang ingin segera menikmati perkuliahan di kampus UBSI tanpa harus menunggu periode September 2021,” bebernya.

Perkuliahan periode Maret ini dibuka dengan kapasitas yang terbatas. Dibuka kelas karyawan dengan cicilan pembiayaan melalui pintek dan reguler.

Untuk Senin-Kamis perkuliahan dimulai pukul 18.30 WIB dan kelas Jumat-Sabtu, untuk Jumat dimulai pukul 18.30 WIB dan Sabtu mulai pukul 09.00 WIB.

Fakultas yang dibuka untuk periode Maret 2021 antara lain Fakultas Teknik & Informatika (FTI) dengan program studi yaitu Teknologi Informasi (S1) dan Sistem Informasi (S1 & D3), Fakultas Komunikasi & Bahasa (FKB) dengan program studi yaitu Ilmu Komunikasi (S1) dan Penyiaran / Broadcasting (D3), dan Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) dengan program studi yaitu Manajemen (S1).

“Kampus UBSI sebagai kampus yang selalu up to date tentang perkembangan teknologi menerapkan pembayaran kuliah secara host to host & akurat melalui Bank BCA, Permata & Mandiri, Indomaret, Alfamart dan Pintek,” tandas Achmad. (*)