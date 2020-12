Cara Mudah Buat Best Nine Instagram 2020, Cek Best Nine Instagram Artis: Ayu Ting Ting hingga BTS

ILUSTRASI Best nine Instagram Ayu Ting Ting dan Cristiano Ronaldo.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Best nine adalah kolase sembian foto terbaik yang sebelumnya telah diunggah di Instagram selama satu tahun lalu.

Pengkategorian foto terbaik sendiri di dasarkan pada jumlah like terbanyak dari semua unggahanmu di tahun itu.

Tahun 2021 sudah di depan mata. Ayo sambut tahun baru dengan ramai-ramai membuat dan posting foto best nine favorit.

Ada cara mudah yang bisa kamu gunakan untuk membuat best nine Instagram 2020.

Tanpa aplikasi tambahan, kamu cukup masuk ke laman bestnine.net, https://topnine.co/ dan https://www.bestnine.co/.

Namun demikian, jika kamu ingin menggunakan aplikasi, ada pilihan best grid yang bisa membantu kamu membuat kolase best nine Instagram 2020.

Baca juga: Jadwal Drawing UCL dan Link Live Streaming Youtube UEFA Pengundian Babak 16 Besar Liga Champions

Berikut ini adalah cara membuat bestnine Instagram 2020 tanpa aplikasi:

1. Masuk ke browser di ponsel Anda dan ketik '2020bestnine' atau klik pada tautan best nine berikut ini.

2. Anda akan disediakan kolom untuk mengisi Nama Pengguna Instagram Anda, kemudian klik 'get'.

3. Setelah selesai memproses akan tampil 9 foto terbaik anda yang tersusun berdasarkan jumlah komen dan like terbanyak di Instagram Anda.