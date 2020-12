PT Bintang Toedjoe Sumbangkan Joss C 1000 ke Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Kalbar Kamis 10 Desember 2020.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dengan terus melonjak nya angka kasus Covid-19 yaitu 2.413 orang terkonfirmasi per Kamis 10 Des 2020.

Dimana masing-masing sebanyak 2.320 orang telah sembuh, 24 yang meninggal dan 69 dirawat saat ini, PT Bintang Toedjoe sebagai anak perusahaan PT. Kalbe Farma, tbk yang merupakan perusahaan farmasi nasional merealisasikan komitmen di bidang kesehatan melalui gerakan Berbagi Daya Tahan Tubuh Nasional.

Joss C 1000 suplemen kesehatan mengandung vitamin c 1000 mg dipersembahkan secara khusus kepada garda depan di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Indonesia.

Baca juga: RSUD Soedarso Rayakan HUT ke-44 dengan Kegiatan Secara Virtual

Sejumlah tenaga kesehatan RSUD Dr Soedarso saat menunjukkan Joss C 1000 sumbangan dari PT Bintang Toedjoe, Kamis 10 Desember 2020. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA)

Vitamin C sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh, mengurangi kerusakan jaringan dan sel, meningkatkan kerja sel darah putih dan perkembangbiakan virus menurun.

Di dalam rumah sakit dimana garda depan sedang bertarung dengan virus COVID, PT Bintang Toedjoe ingin menyumbang 200,000 sachet Joss C 1000 ke seluruh RS rujukan COVID-19 secara nasional dengan harapan semua tenaga kesehatan, dan relawan bisa mendapat asupan vitamin C yang cukup untuk mendukung kesembuhan pasien dan kemaksimalan kerja untuk garda depan dalam menjalankan tugasnya.

“Alhamdulillah kami sangat berterima kasih sekali atas sumbangan C1000 untuk kami, sangat bermanfaat semoga berkah dan dapat meningkatkan stamina. kami berdoa semoga perusahan makin maju dan sukses, semua pimpinan dan karyawannya selalu diberikan kesehatan” Humas RSUD Dr. Soedarso, Ristiyani melalui press release yang diterima tribunpontianak.co.id Kamis, 10 Desember 2020.

"Kami menghargai kontribusi dari Industri seperti PT Bintang Toedjoe yang berkomitmen untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat melalui produk vitamin C dosis tinggi yang bermutu dengan harga terjangkau," katanya

Joss C 1000 Biang nya Vitamin C, buat apa beli botolnya.

Joss C 1000 hadir untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia menjadi vitamin C single purchase yang terjangkau dengan harapan semua masyarakat di Indonesia bisa mengkonsumsi vitamin C berkualitas.

Vitamin C juga seharusnya tersedia di seluruh area di Indonesia yang menjadi fokus prusahaan untuk mendistribusikan Joss C 1000 secara merata keseluruh pelosok negeri.

Dengan menyumbang ke RS COVID yang sedang beroperasi, tenaga kesehatan dan relawan Rumah Sakit bisa mengkonsumsi vitamin C sebagai salah satu suplementasi penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh di era pandemi COVID-19.

“Kami sangat tergerak di dalam menjaga Indonesia sehat dan maju, dengan ada nya Joss C 1000 yang terjangkau dan berkualitas diproduksi dengan standard CPOB bisa di miliki oleh seluruh warga Indonesia”ujar pihak PT Bintang Toedjoe

“Besar harapan kami seluruh masyarakat Indonesia memahami pentingnya menjaga daya tahan tubuh dan bergerak bersama melawan COVID-19 melalui menjaga asupan nutrisi yang tepat salah satunya dengan konsumsi Joss C 1000 yang mengandung vitamin C 1000 mg”

Joss C 1000 juga menggandeng Klikdokter sebagai sarana bagi masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter secara gratis, mengenai daya tahan tubuh selama masa pandemi COVID-19

Kami ingin berterimakasih kepada seluruh RS Rujukan Covid-19 yang menerima sumbangan Joss C 1000, menjadi garda depan melawan virus demi kesehatan Indonesia, kira nya Joss C 1000 bisa membuat masyarakat dan RS Indonesia tetap sehat. (*)