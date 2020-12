Jadwal Liga Champions Fase Grup Penentuan Lolos 16 Besar, Real Madrid dan Inter Milan Harus Menang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal matchday 6 atau laga terakhir fase grup Liga Champions 2020-2021 yang dihelat Rabu 9 Desember 2020 dan Kamis 10 Desember 2020 dini hari WIB.

Dua tim raksasa yakni Real Madrid dan Inter Milan harus menang jika ingin melaju ke babak 16 besar.

Bagi pecinta bola Tanah Air, Anda bisa menyaksikan siaran langsung Liga Champions di SCTV.

Kamu juga bisa menyaksikan laga lainnya via live streaming vidio.com (link live streaming Vidio dan SCTV di akhir artikel).

Pekan ini SCTV dijawalkan menyiarkan langsung empat pertandingan yakni Zenit vs Dortmund, Barcelona vs Juventus, Midtjylland vs Liverpool dan Manchester City vs Marseille.

Baca juga: Syarat PSG Lolos Babak 16 Besar Liga Champions, Neymar cs Harus Waspada Hasil Leipziq vs Man Utd

Berikut Jadwal Lengkap Matchday 6 Fase Grup 32 Besar Liga Champions:

Rabu 9 Desember 2020 dalam WIB

* 00:55 Lazio vs Club Brugge Vidio

* 00:55 Zenit vs Dortmund LIVE SCTV

* 03:00 Rennes vs Sevilla Vidio