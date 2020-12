Update Katalog Promo JSM Indomaret Periode 5 - 6 Desember 2020 SOKLIN dari Rp 17.700 Jadi Rp 10.500

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Memasuki akhir 2020 daya beli masyarakat terus mengalami peningkatan.

Beragam barang terus dilirik, terutama yang promo dan diskon.

Indomaret, Alfamart hingga Family Mart menjadi pilihan konsumen Indonesia untuk berbelanja, dan promo dari ketiganya banyak ditunggu.

Indomaret, Alfamart dan Family Mart mengusung konsep minimarket.

Konsep minimarket menjadi pilihan untuk belanja juga karena dinilai praktis, cukup lengkap menyediakan kebutukan sehari-hari dan mudah ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia.

Di bulan Desember 2020 ini Indomaret kembali mengeluarkan promo JSM Indomaret.

Begitu juga dengan promo JSM Alfamart dan promo JSM Family Mart.

Promo JSM adalah sebutan untuk program promo atau diskon yang diberikan pada Jumat, Sabtu dan Minggu atau bisa biasa disebut promo akhir pekan.

Bagi Anda yang memerlukan, berikut promo yang juga diperoleh dari @Indomaret, promo JSM Indomaret ini berlaku secara nasional kecuali di toko Indomaret Poin.

Sati di antara produk promo dan diskon adalah SOKLIN Softergent 770 gr am All Far dari Rp 17.700 menjadi 10.500.