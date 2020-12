KISAH Lee Shau Kee - Dulu Miskin Sulit Makan Ikan Dua Kali Sebulan, Kini Orang Terkaya di Hong Kong

Reuters via Kontan.co.id

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - From zero to hero. Istilah itu sepertinya sangat layak disematkan kepada sosok Lee Shau Kee.

Kisah Lee Shau Kee yang kini menyandang predikat orang terkaya di Hong Kong memang dilalui dari proses terbawah.

Kini, Lee Shau Kee, pendiri dan mantan ketua Henderson Land Development yang bergerak di sektor properti ini menikmati buah kerja kerasnya.

Menurut data terbaru dari Forbes, kekayaan Lee saat ini ada di angka US$27,7 miliar.

Kekayaannya mengalami penurunan dari US30,4 miliar yang tercatat pada pendataan terakhir pada 2 Mei 2020 lalu.

Henderson Land Development sendiri merupakan raksasa properti Hong Kong yang mengelola hotel, restoran, dan layanan internet berskala besar.

Pada tahun 2019, di usianya yang ke-91 tahun, Lee mengundurkan diri sebagai ketua dan direktur pelaksana perusahaan.

Jabatannya diserahkan ke kedua putranya, Peter dan Martin Lee. Kini Lee masih memegang kendali sebagai direktur eksekutif.

Dikutip dari South China Morning Post, sejak tahun 2006 Lee telah memperoleh keuntungan dari kepemilikan saham yang dikendalikannya di China.

Beberapa jabatan yang saat ini dipegang Lee antara lain adalah wakil ketua dan dan direktur non-eksekutif independen Sun Hung Kai Properties, anggota dewan direksi di Hong Kong Ferry (Holdings) dan Bank of East Asia, serta menjadi bagian dari konsorsium Peter Storrie untuk membeli Portsmouth Football Club.