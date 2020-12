Harga Daging Ayam dan Telur Alami Kenaikan, Ini Respon Kadisperindag Singkawang

Laporan Wartawan Tribunpontianak Rizki Kurnia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Sejumlah bahan pokok khususnya daging ayam dan telur mengalami kenaikan menjelang akhir tahun 2020.

Kepala Disperindag KOP dan UKM Kota Singkawang Muslimin mengatakan terhadap kenaikan harga daging ayam dan telur ini sudah dia koordinasikan dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Singkawang.

"Dan sudah dilaporkan saat Rakor Bapokting di kantor Gubernur Kalbar, hampir seluruh Kabupaten maupun Kota di Kalbar mengalami hal yang sama," ujar Muslimin kepada wartawan, Jumat 4 Desember 2020.

Berdasarkan rilis dari Disperindag KOP dan UKM Kota Singkawang hari ini, daging ayam ras yang biasanya seharga Rp 35 ribu per Kg, kini melonjak hingga Rp 43 ribu per Kg di Pasar Beringin, sementara di Pasar Alianyang kenaikan mencapai Rp 40 ribu per Kg.

Sedangkan telur ayam ras, biasanya seharga Rp 24 ribu per Kg, kini mencapai Rp 29 ribu per Kg.