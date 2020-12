Disperindag KOP UKM Singkawang Rilis Harga Bahan Pokok Terbaru

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Rizki Kurnia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Menjelang akhir tahun 2020, sejumlah harga bahan kebutuhan pokok di Kota Singkawang dalam beberapa pekan terakhir mulai mengalami kenaikan khususnya di dua pasar tradisonal besar seperti Pasar Beringin dan Pasar Alianyang.

Berdasarkan data yang dirilis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindag KOP dan UKM) Kota Singkawang pada Jumat 4 Desember 2020.

Memperlihatkan kenaikan harga untuk daging ayam ras, telur ayam ras dan daging sapi.

Daging ayam ras yang biasanya seharga Rp 35 ribu per Kg, kini melonjak hingga Rp 43 ribu per Kg di Pasar Beringin, sementara di Pasar Aliayang kenaikan mencapai Rp 40 ribu per Kg.

Sedangkan telur ayam ras, biasanya seharga Rp 24 ribu per Kg, kini mencapai Rp 29 ribu per Kg.

Sementara daging sapi, sebelumnya seharga Rp 105 ribu per Kg, kini naik hingga Rp 125 ribu per Kg.

Kenaikan juga terjadi untuk bawang merah, yang biasanya Rp 32 ribu per Kg, kini naik hingga Rp 36- Rp 40 ribu per Kg.