SUSUNAN Pemain Manchester United vs PSG - Adu Jitu Solskjaer vs Tuchel & Ketajaman Cavani vs Mbappe

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Susunan pemain Manchester United vs PSG malam ini dapat diakses di link yang tersedia di artikel ini.

Pertandingan Man United vs PSG merupakan laga kelima Grup H Liga Champions yang akan, pada Kamis 3 Desember 2020 dini hari WIB.

Duel Manchester United vs PSG dapat disaksikan secara langsung melalui live streaming SCTV mulai pukul 02.50 WIB.

Bentrok Manchester United vs PSG sendiri akan dihelat di markas The Red Devils, di Stadion Old Trafford.

Adu Taktik Solskjaer vs Tuchel

Pelatih Man United, Ole Gunnar Solskjaer, dalam keterangan terakhir telah memastikan akan memainkan Edinson Cavani.

Kepastian itu tentu sangat menarik mengingat Cavani merupakan mantan pemain PSG dengan status top skor sepanjang masa tim asal Ibu Kota Perancis itu.

Jike benar diturunkan, ini adalah kesempatan pertama Cavani menghadapi PSG, tim yang pernah dia bela selama tujuh musim.

Sebelumnya, Cavani terpaksa absen karena masih belum fit saat Man United mempermalukan PSG 2-1 di pada laga pertama Grup H di Parc des Princes pada 20 Oktober 2020.

Modal Cavani untuk menghadapi mantan timnya kali ini terbilang sangat apik.