Menyikapi Hari Aids Sedunia (HAS), Ini Yang Disampaikan KPAP Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - "Hari AIDS Sedunia (HAS) diperingati setiap tanggal 1 Desember, pada tahun ini temanya 'Perkuat Kolaborasi, Tingkatkan Solidaritas : 10 Tahun Menuju Akhir AIDS 2030," kata pengelola program dan Monev Komisi Penanggulangan Aids Provinsi (KPAP) Kalbar, Asnaim.

Hal itu disampaikan Asnaim menyikapi Hari Aids Sedunia (HAS) yang jatuh pada setiap tanggal 1 Desember, setiap tahunnya.

HAS 2020 sebagai momentum untuk memperkuat dan menjalin kembali komitmen untuk mencapai kesepakatan bersama, dalam menuju target three zero sebagai tujuan global internasional pada tahun 2030.

Dimana pada tahun 2030, komitmen yang akan dicapai yaitu (Tidak ada lagi infeksi HIV baru, tidak ada kematian yang diakibatkan AIDS, dan tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap ODHA).

"Terkait target ini KPA bersama lintas sektor dan stakeholder akan bersinergis, berkoordinasi, dan meningkatkan komunikasi, agar penanggulangan HIV & AIDS dapat dilakukan secara komprehensif," tutur Asnaim.

Asnaim juga mengakui pandemi covid-19 cukup berdampak bagi rekan-rekan (ODHA).

Di awal Covid-19 ini muncul, cukup menggangu terutama di fase-fase awal mereka yang melakukan therapy pengobatan dan bahkan ketersediaan obat (ARV) sempat terganggu.

"Ini menjadi hal yang sangat substansial jika ketersediaan ARV tidak ada, akan banyak rekan-rekan ODHA yang resistensi karena putus obat ARV," tuturnya.

Asnaim mengatakan keterkaitan Covid-19 dengan ODHA, memang sangat rentan untuk terpapar virus covid-19, dikarenakan menurunnya sistem kekebalan tubuh mereka, namun sejauh ini dari instansi yang berwenang belum ada signifikansi berapa jumlah ODHA yang terinfeksi covid-19.

"Tidak ada perlakuan khusus terhadap ODHA dimasa pandemi covid-19 ini, artinya perlakuan bagi semua orang termasuk ODHA dalam protokol kesehatan covid-19 adalah sama yaitu dengan 3 M Plus: Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, Menghindari kerumunan, dan tak lupa selalu berprilaku hidup bersih dan sehat," pungkas Asnaim.